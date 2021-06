Gargamel komentuje nową zaczepkę Filipa Chajzera: "NIC SIĘ NIE ZMIENIŁO". "Dobra technika manipulatorska"

Ponad półtora roku temu w sieci było głośno o filmie youtubera Gargamela , który zajmuje się szeroko pojętymi "patologiami internetu" . O ile wcześniej Gargamel był znany stosunkowo wąskiemu gronu internautów, to po krytyce Filipa Chajzera trafił z przekazem do mainstreamu. Gargamel w długim i merytorycznym filmie na YouTubie pokazał bowiem wszystkie nieodpowiednie zachowania Filipa Chajzera , cieszącego się dotychczas renomą "złotego dziecka TVN-u".

Nie każdy musi wracać do tego po półtora roku, mówiąc o głębokiej depresji, to jest trochę odgrzebywanie tego. To nie zamyka dyskusji - stwierdził Gargamel, zwracając uwagę na to, że Chajzer milczał przez tak długi czas, a teraz wrócił do nagrania, chwaląc się... uzbieraniem 9,5 mln złotych na chorego Wiktora.