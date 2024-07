Georgina Rodriguez rozpętała BURZĘ fotką z trybun po meczu Portugalii z Francją: Kibice oburzeni: "JAK MOŻESZ?!" (FOTO)

Zdjęcia wywołały sporo emocji wśród internautów, niestety nie takich, jakie Rodriguez by sobie zapewne życzyła. Komentującym nie spodobał się fakt, że Georgina pokusiła się na opublikowanie swoich fotek w obliczu przegranej Portugalii, która nie awansowała do dalszego etapu w mistrzostwach. Warto dodać, iż po meczu ze Słowenią Ronaldo potwierdził przypuszczenia fanów, że jest to ostatnie Euro w jego życiu.

Bez urazy, ale przepraszam, jak możesz publikować posty, podczas gdy on przegrał swój ostatni, największy etap w piłce nożnej; On przegrał, a ty postujesz?!; To właśnie masz zamiar opublikować po tym, jak twój facet właśnie przegrał swój ostatni mecz?!?! To on jest powodem, czemu tam w ogóle siedzisz - pisali.