Georgina Rodriguez wyciska siódme poty na siłowni i eksponuje wyćwiczone pośladki

Georgina Rodriguez od kilku lat jest w związku z Cristiano Ronaldo, uczestnicząc w najważniejszych wydarzeniach w jego karierze i życiu prywatnym. Jej obecność na trybunach podczas meczów oraz prestiżowych gal, takich jak Globe Soccer Awards, jest zawsze szeroko komentowana. Na tego typu wydarzeniach zawsze wyróżnia się nie tylko swoją urodą, ale też odważnymi kreacjami, co tylko potwierdza jej przywiązanie do mody i luksusu. O życiu u boku strzelca celebrytka chętnie opowiada we własnym reality show na Netfliksie, co budzi skrajne opinie nie tylko wśród zwykłych widzów, ale również rodzimych celebrytów.