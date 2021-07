Gibka Małgorzata Tomaszewska śle uśmiechy z pola motocrossowego i zwisa z drzwi ubłoconego samochodu terenowego (ZDJĘCIA)

Jak to zwykle bywa w show biznesie, posada prowadzącej w śniadaniówce nie zawsze jest jednak wystarczającym zaspokojeniem ambicji. Z tego powodu Małgorzata Tomaszewska gości też na różnorakich showbiznesowych eventach, gdzie pojawiała się w charakterze pełnoprawnej celebrytki.

Wśród zaproszonych gości to jednak Tomaszewska przyciągnęła największą uwagę fotoreporterów, a wszystko przez dość osobliwą przejażdżkę samochodem terenowym . Po serii uśmiechów i znaków wiktorii w pewnym momencie prezenterka TVP zaczęła wychodzić z auta przez okno, wyginając się w niemal akrobatycznych pozach.

Co ciekawe, w pewnym momencie prezenterka śniadaniówki zaczęła nawet zwisać z drzwi samochodu w celu zerwania rośliny. Gdy zauważyła, że wciąż robią jej zdjęcia, uśmiechnęła się jedynie promiennie w kierunku obiektywów. Nie jest jasne, po co to wszystko, więc nie pozostaje nic innego, jak po prostu pogratulować wygimnastykowania.