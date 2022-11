Grażyna Torbicka daje LEKCJĘ STYLU na gali Nagród Radia Zet. Zjawiskowa? (ZDJĘCIA)

Ma 63-lata, figurę dwudziestolatki, a do tego może pochwalić się garderobą, której pozazdrościłaby jej nawet francuska pierwsza dama. Mowa oczywiście o Grażynie Torbickiej, która nieprzerwanie wyznacza w Polsce standardy co do tego, co to znaczy być konferansjerem z prawdziwego zdarzenia.