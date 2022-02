Grażyna Torbicka UDERZA w PiS: "Stajemy się STRASZNYM ZAŚCIANKIEM"

Oooo 10 min. temu zgłoś do moderacji 3 5 Odpowiedz

Takie decyzję nie będą podejmowały tylko kobiety mądre i silne ale też kobiety w panice, że nie dadzą rady, że nie ten czas, że mieszkanie za małe.... itd. Którymi łatwo manipulować... Jak masz nakaz skrętu w prawo albo ograniczyć prędkość do 40km/h to go zlekceważysz bo nikt nie może Ci nic kazać? To nie dla czyjegoś widzimisię tylko po to, zeby był porządek, i żeby w konsekwencji chronić czyjeś zdrowie i zycie. Podobnie może być z zakazem aborcji.:chroni się życie małego człowieka, który jest bardzo mały ale jednak jest już człowiekiem, nie biedronka czy glutem jak to niektórzy mówią. Ale istotą ludzką. Ty już żyjesz i możesz się bronić chronić i myśleć.. Nienarodzony jest zdany tylko na własną matkę.