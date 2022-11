Gwiazdka brytyjskiego "Love Island" chwali się efektami operacji w tureckiej klinice: "Czuję się jak LALKA BRATZ"

Choć w świecie show biznesu operacje plastyczne i zabiegi medycyny estetycznej nie uchodzą już za nic nadzwyczajnego, niektóre metamorfozy bywają na tyle ekstremalne, że zwracają uwagę mediów. Wśród stałych bywalczyń klinik nie brakuje bowiem osób, które są w stanie wydać krocie, by z pomocą skalpela upodobnić się do znanych postaci, a nawet... lalek.

Ostatnio w brytyjskich mediach głośno zrobiło się o niejakiej Hannah Elizabeth. Celebrytka i modelka, która zdobyła rozpoznawalność dzięki udziałowi w pierwszej edycji tamtejszego "Love Island", kilka dni temu po raz kolejny udała się do jednej z tureckich klinik. Na miejscu Hannah poddała się serii zabiegów, dzięki którym upodobniła się do lalki Bratz.

Czuję się jak lalka Bratz, mam obsesję! Nie mogłam prosić o więcej, to jest dokładnie to, czego chciałam - napisała pod zdjęciami wykonanymi dzień po operacjach. Dziś ekstremalna opuchlizna i dużo snu. Opiekują się mną w szpitalu (...). Musicie zaufać procesowi, to jest dzień drugi, jestem opuchnięta - dodała kolejnego dnia po zabiegach.

Dla Hannah Elizabeth nie była to pierwsza przygoda z turecką kliniką. Jakiś czas temu celebrytka odwiedziła bowiem placówkę w Stambule, by poddać się operacji nosa. Tym razem była uczestniczka "Love Island" zafundowała sobie szereg rozmaitych zabiegów. Jak zdradziła na InstaStories, wykonano jej operację powiek oraz popularny ostatnimi czasy lifting "fox eye". Celebrytka sprawiła sobie także nowe implanty piersi.

Wymieniłam implanty po 10 latach i nie mogłabym być szczęśliwsza. Tak bardzo się martwiłam, uwielbiałam swoje piersi i obawiałam się ich zmiany, ale to wszystko, o co mogłam prosić i jeszcze więcej - ekscytowała się na InstaStories.

32-letnia modelka nie ukrywała, że wprost nie może doczekać się, gdy efekty jej metamorfozy będą już w pełni widoczne - przy okazji zapowiadając, że będą one "niesamowite". W jednym z wpisów Hannah odniosła się także do niewybrednych wiadomości od internautów. Celebrytka przyznała, że ma dość krytyki ze strony "zgorzkniałych kobiet" i zaapelowała, by te przestały komentować to, co jako dorosła osoba robi ze swoim ciałem. Hannah stwierdziła również, że nie może prezentować się dobrze zaledwie dwa dni po operacjach, jednak mimo wszystko chciała opisać obserwatorom swoje przeżycia.