Gwiazdor "Riverdale" został ARESZTOWANY podczas protestów w USA. "Zamieszki i grabieże SĄ UZASADNIONE"

Aad 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A ja widziałam jak 4 czarnoskórych facetów bije biała staruszke ktora próbuje z nimi porozmawiać by zostawili jej sklep w spokoju. I jaki to ma sens??? Jest dużo filmików amatorskich gdzie to wymyka się z pod kontroli. Czarny czy biały to już bandyci zwykli są, pod jakim pretekstem by tego nie robili!