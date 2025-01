Gwiazdy brylują na kolejnej gali filmowej: szykowna Nicole Kidman, Ariana Grande z ukochanym, Cynthia Erivo w "namiocie"

Dwa dni po wizycie na czerwonym dywanie w Los Angeles część gwiazd wybrała się do Nowego Jorku, by wziąć udział w gali The National Board Of Review Annual Awards. W tym roku nagrodzono na niej między innymi Nicole Kidman (najlepsza aktorka) i Daniela Craiga (najlepszy aktor), a wśród wyróżnionych filmów znalazły się Wicked, Conclave i Prawdziwy ból.