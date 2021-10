Hailey Bieber, siostrzenica Aleca Baldwina, jest załamana śmiercią operatorki: "To NIEWYOBRAŻALNA TRAGEDIA"

PS29 11 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

Najgorsze jest to, że atakują ją i obwiniają? Po pierwsze, ona nie ma z tym nic wspólnego. Po drugie, to nie była wina Baldwina tylko ludzi, którzy byli odpowiedzialni za rekwizyty na planie! Ile razy można ciągnąć ten sam temat... Poszkodowana jest tu tak naprawdę rodzina operatorki, która straciła życie i biedny Alec, którzy będzie żył z trauma do końca życia.