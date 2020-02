Harry i Meghan jednak przeprowadzą się do Kalifornii? Wpadła im w oko posiadłość za 7 milionów dolarów!

ika 1 godz. temu zgłoś do moderacji 12 7 Odpowiedz

A może to nie kwestia walki o prywatność a zwykła zazdrość i wybujałe ego? Zawsze był tylko William, William i William.... On będzie królem, on pierwszy się ożenił, jemu pierwszemu urodził się syn. A Harry zawsze w ogonie. Może jako bardzo młodemu chłopakowi to nie przeszkadzało ale gdy zaczął myśleć poważnie o życiu, o założeniu rodziny to włączyła mu się rywalizacja i chęć pokazania że też jest ważny w tej całej układance. No nie oszukujmy się- teraz gdy razem z Meghan pojawią się w UK to wszystkie oczy będą zwrócone tylko na nich. Tak samo media piszą o nich częściej niż wtedy gdy spełniali swoje obowiązki w królestwie. Te problemy między braćmi wcale nie muszą by spowodowane obecnością Meghan ale właśnie zachowaniem Harrego i pokazem siły, który obecnie serwuje całej rodzinie.