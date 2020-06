Harry i Meghan Markle w ogniu krytyki za... użycie królewskiej papeterii!

Chcieliśmy napisać do Was, by wyrazić nasze najszczersze podziękowania dla całego teamu Street Games za pomoc w dostarczanie pożywienia najbiedniejszym na terenie Londynu. To fantastyczne, że udało Wam się dostarczyć setki świeżo przygotowanych posiłków. Wpływ koronawirusa na nasze życie jest ogromny i przerażający. To czas wielkich wyzwań dla nas wszystkich. Dlatego też cieszy nas rozkwit współpracy i pomocy niesionej potrzebującym - napisali małżonkowie.