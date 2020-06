Meghan i Harry nazwani NAJWIĘKSZYMI PRZEGRANYMI wśród royalsów w dobie koronawirusa: "W Stanach wciąż są NIKIM"

Meghan Markle i Harry od wielu tygodni próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Para wraz z końcem marca oficjalnie opuściła rodzinę królewską i wyruszyła na podbój Los Angeles, jednak na razie lista ich sukcesów w Stanach jest nadzwyczaj skromna . Wiemy natomiast, że nadal nie odmawiają sobie odrobiny luksusu, do której byli przyzwyczajeni.

Pandemia koronawirusa skutecznie zweryfikowała też to, jak rodzina królewska i jej "byli" członkowie radzą sobie wizerunkowo w dobie globalnego kryzysu. Podczas gdy royalsi starali się aktywnie uczestniczyć w życiu obywateli i dodali im otuchy w trudnym czasie, Meghan i Harry woleli przeczekać sprawę w zaciszu własnego domu. Co prawda kilkukrotnie "przyłapano" ich w roli dostarczycieli jedzenia dla potrzebujących, jednak to mogło nie wystarczyć.