Heidi Klum wygina się przed obiektywem w koronkowej bieliźnie. Odważnie? (FOTO)

Bezsens 16 min. temu zgłoś do moderacji 1 10 Odpowiedz

Myślę, że wpakowałam się w dziwną sytuację i teraz mierze się z poczuciem winy. Mam 38 lat, jestem po rozwodzie, nie mam dzieci. Przez 2 lata byłam sama, aż poznałam fajnego miłego faceta. Mimo, że ma dwójkę swoich dzieci powiedział, ze z odpowiednią osobą chce mieć więcej. Pojawiła się iskierka nadzieji bo jest na mnie przysłowiowo ostatni dzwonek. Jednak nie wiem czy nie powinnam totalnie wycofać się z tej znajomości zanim będzie za późno. Facet pracuje na drugą zmianę i chce się spotykać w środku nocy a ja rano idę do pracy. Ponad to na weekendy ma dzieci, nie miał ich na dzień matki i proponował spotkanie i był zły jak powiedziałam że jadę w ten dzień do rodziców. Ma praktycznie wolne tylko wtorki i mam wrażenie, że oczekuje że swoje plany będę dostosowywać do jego i jego dzieci. Obiecuję, że zmieni pracę ale jak wiadomo obiecanki cacanki..Facet również wynajmuje ciasne mieszkanie w dosyć złym stanie i mówi, ze pieniędzy nie wydaje na byle co. Zwrócił mi uwagę, że jak będziemy razem to powinniśmy być oszczędni bo rodzina i dom kosztuje. Zastanawiam się czy celowo nie szukał wolnej kobiety z ok pracą żeby było mu wygodniej. Ostatnio powiedziałam mu że może powinien być z kimś kto też ma dzieci bo ja nie będę grać drugich skrzypiec. Obraził się i się nie odzywa. Nie wiem czy go przepraszać czy zostawić to tak jak jest? Nie jestem materialistką ale czy warto pakować się w taką sytuację? Nie chciałabym mieć z nim dziecka i martwić się o pieniądze. A może przesadzam i trzeba się poświęcać?