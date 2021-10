"Hotel Paradise". Internauci grzmią po szokującej decyzji Miłosza: "Co za DWULICOWIEC. ŻENADA!"

Zeneka 36 min. temu zgłoś do moderacji 105 3 Odpowiedz

Najlepsza minę miał Przemek jak weszła nowa, uśmiechnięty. Chyba był przekonany , że wybierze jego i bardzo tego chciał a tu klops .dobrze, że odpadła Natalia. Dadka zrobila w ch... tak to za nim latała, że mają pakt ,że liczy się kasa, że ja smiesza ci co mówią, że tu dla uczucia etc a przy pierwszej okazji w6walila Darka, a ten jej pojazd na wiki. Zamknęła wie dopiero jak jej partner zwrócił uwagę, że każda tak tanczy, to ona że milosz spal w pokoju yyy No i co ?to są wakacje życia. Jak chcual spać ,to spał. Ona chciała się bawić. Nie zdradziła Cie milosz ,bo ciągle tak gadasz. To ty zdradziłeś ja. Ona tylko tańczyła.