"Hotel Paradise". Miłosz ujawnia, czy on i Wiktoria SĄ RAZEM

Dobiegł końca czwarty sezon "Hotelu Paradise". W finale o wygraną walczyli Natalia i Łukasz oraz Sara i Michał . Ostatecznie, decyzją pozostałych bohaterów show, zwyciężyła druga z par. Nieoczekiwanie jednak Sara rzuciła złotą kulą, za sprawą czego to do niej powędrowało 90 tysięcy złotych. Choć nie czuła się źle ze swoją decyzją, internauci nie byli wobec niej tak wyrozumiali.

Stworzyliśmy kawał pięknej historii. Szok, że to wszystko było prawdą i żadne z działań, jakie się wydarzyły, nie były scenariuszem. Nie sądziłem, że ta przygoda może potoczyć się tak nieprzewidywalnie, że można tam przeżyć coś serio prawdziwego, co przyniesie nie tylko "follow" ale i masę emocji, doświadczeń życiowych, wzlotów i upadków. A to wszystko u boku osoby, do której się coś poczuło, jednocześnie poznając ją dopiero na Zanzibarze… - pisze.