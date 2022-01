Ida Nowakowska krytykowana za występ z synkiem na koncercie TVP: "DZIECKO TO NIE REKWIZYT"

Anka 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 9 Odpowiedz

Nie wiem o co kaman, dziecko wydaje się być ok, rozgląda się ciekawie dokoła, jest zaangażowane, będzie miała z nim fajną pamiątkę. Nie przepadam za nią ale nie widzę tu nic takiego okropnego, że zabrała dziecko na występ. Przynajmniej coś było nagrane w końcu w atmosferze rodzinnej, co się rzadko zdarza, a nie jak zawsze tylko "sexy dziewczyny" jak to mówi Ibisz. Inne celebrytki reklamują produkty na swoich dzieciach zaraz po ich narodzinach, wleczą je po Zanzibarach i Meksykach, to jest niby fajne i zdrowe? Gdyby była tam na scenie sama to byście komentowali przecież "a kto jest teraz z dzieckiem? Kto się nim zajmuje, wyrodna matko?" . Polakom po prostu nie dogodzisz.