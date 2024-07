Influencerka obiecywała fankom pracę, a potem robiła z nich niewolników i zmuszała do prostytucji. Kat Torres skazana za handel ludźmi

Kat była dla mnie czymś w rodzaju nadziei. Wyglądało na to, że przezwyciężyła przemoc w dzieciństwie, znęcanie się, wszystkie traumatyczne doświadczenia. Pojawiała się na okładkach magazynów, spotykała się ze znanymi osobistościami, takimi jak Leonardo DiCaprio. Wszystko, co widziałam, wydawało się wiarygodne - mówiła w wywiadzie dla BBC.

Dwa lata później Kat poprosiła Anę, by została jej asystentką i zamieszkała z nią. Za dwa tysiące dolarów miesięcznie miała gotować, sprzątać i opiekować się zwierzętami. Gdy dotarła do mieszkania Torres, zrozumiała, że życie pokazywane w internecie jest dalekie od tego prawdziwego. W mieszkaniu panował bałagan, a ona musiała spać na kanapie, śmierdzącej kocim moczem. Na szczęście udało jej się uciec po trzech miesiącach.

Kat Torres najpierw skazana za handel ludźmi

W 2020 roku modelka poślubiła 21-letniego Zacha z którym zamieszkała na przedmieściach Austin. Wtedy też postanowiła zwerbować do niego swoje najbardziej oddane fanki, które miały dla niej pracować. Desirrê Freitas, Leticia Maia i Sol nie przeczuwały, że wraz z przekroczeniem progu posiadłości, rozpocznie się ich koszmar. Odebrano im paszporty, nie pozwolono wychodzić z pokoju. Sol miała trafić do domu publicznego, zdążyła jednak uciec. Pozostałe dwie dziewczyny zostały z Kat i zmuszane były do prostytucji, a nad jedną z nich miała odprawiać czary. Dopiero po dwóch latach rodziny zaginionych rozpoczęły intensywne poszukiwania. Sprawą zainteresowało się FBI. Pod koniec 2022 roku, dzięki śledczym, pokrzywdzone zostały odesłane do domu.