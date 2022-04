Internauci do Wersow na TikToku: "NIE POZNAJĘ JEJ! Co ci się stało?!" (WIDEO)

Na samym nagraniu Weronika nie robi nic nadzwyczajnego, nagrywa po prostu modny na ten moment trend, na którym uśmiecha się do telefonu i tańczy. To jednak wystarczyło, by w komentarzach rozpętała się prawdziwa burza. Internauci stwierdzili, że na filmie Sowa wygląda zupełnie inaczej i ironicznie pisali, że nie są tacy pewni, czy w ogóle jest to Weronika...