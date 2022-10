Internauci irytują się jednym zachowaniem Meghan Markle: "BRAK JEJ KLASY"! Też to widzicie?

Chi town 32 min. temu zgłoś do moderacji 13 8 Odpowiedz

Ciekawe czy jak by to zwykla para byla, to tez tyle hejtu by sie wylewalo. W normalnym swiecie maz ustepuje zonie miejsca, maz jest dumny z zony, maz szanuje I broni zone jesli inni Ja atakuja…etykieta dworska jest przestarzala I Blizej jej do wyznawcow Muslam niz zachodniej kultury! Patrzac na nich to widze normalna malzenska, szczesliwa pare w ktorej to zona dominije- pelno takich malzenstw dookola…jezeli oni sa sczesliwi to co innym do tego 🤷🏼‍♀️