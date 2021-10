Internauci krytycznie o duecie Sanah i Sobla: "PR-owy STRZAŁ W KOLANO!"

Sabina 53 min. temu zgłoś do moderacji 91 19 Odpowiedz

Kto to jest ta Sanah skąd się wzięła i czyja to córka. Jak ją widzę a broń Boże słyszę to natychmiast udaję sie do toalety! Głos ma jak trzęsąca się staruszka , słów nie można zrozumieć. Maniera w głosie i samo wykonywanie utworów jest dla mnie nie do przyjęcia! Skąd bierzecie te niby śpiewające dziewuszki, o zgrozo!