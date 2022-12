Internauci OBURZENI pierwszą kartką świąteczną Karola i Camilli w nowych rolach: "Ona NIGDY nie będzie 'królową ludzkich serc'"

Louisa 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Royalsi nie docenili Diany- myśleli, że zostanie taką cichą myszką, słabo wykształconą i łatwą do urobienia. No to się przeliczyli. Stała się gwiazdą medialną, która przyćmiła wszystkich łącznie z Karolem. Nawet Elkę to irytowało, do fotografów którzy otoczyli Dianę, a nie ją, rzuciła podenerwowana ,, Może mam się usunąć?"