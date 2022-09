Turecki artysta pokazał, jak DZISIAJ mogłaby wyglądać księżna Diana (FOTO)

Księżna Walii została przewieziona do szpitala, jednakże jej życia nie udało się uratować. Od chwili jej śmierci nie brak teorii spiskowych na temat wypadku. Niektórzy mówią o rzekomym zamachu na jej życie, który miał być przeprowadzony przez rodzinę królewską.

Temat księżnej Diany powraca niemalże przy każdych "aferach" związanych z rodziną królewską. Ostatnio szczególnie było o niej głośno, gdy Karol został królem. Internauci po raz kolejny porównywali jego małżonkę Camillę do Diany, twierdząc, że byłaby o wiele lepszą królową. Nie byłoby to jednak możliwe, bo rozwód Karola i Diany orzeczono w 1996 roku.

Powiedziałabym, że to zdjęcie przedstawia bardziej 80-letnią księżną . Ale i tak - dobra robota.

To obraza pamięci Diany. Miałaby 61 lat. Była piękną i zamożną kobietą, co oznacza, że na pewno dbałaby o siebie. Zaprezentowałeś ją, jakby siedziała na słońcu przez 25 lat i paliła papierosy w przyczepie kempingowej w Mississippi. Twoje zdjęcia są niesamowite, ale to obraźliwe i nieodpowiedzialne - pisali internauci.