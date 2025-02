Internauci podsumowali występ Margaret i Małgorzaty Ostrowskiej na Bestsellerach Empiku: "Tragedia"

Oglądałam i na tym zakończyłam. Niestety przyłączam się do większości, ten eksperyment to był niewypał .Wielką fanką Małgorzaty Ostrowskiej nie jestem,ale akurat Meluzyna to jej najlepszy utwór w całej karierze i nie ma potrzeby zmieniać tego co jest doskonałe.Natomiast Margaret niczym mnie nie zaskoczyła jak zwykle dno.Jeszcze ten strój z odsłoniętym kroczem.Kto ją tak ubrał,masakra.