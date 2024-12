Irena Santor kończy 90 LAT. Andrzej Duda złożył jej obszerne życzenia: "Jest Pani uznawana za Pierwszą Damę polskiej piosenki"

Irena Santor to niewątpliwa legenda polskiej piosenki. Artystka obecna jest w przestrzeni publicznej już od ponad siedmiu (!) dekad i nic nie wskazuje na to, by miała odchodzić na medialną emeryturę. Co prawda kilka miesięcy temu pojawiły się niepokojące informacje dotyczące jej stanu zdrowia, gwiazda szybko je zdementowała, zapewniając, że czuje się "świetnie".