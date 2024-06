Iwona Lewandowska komentuje porażkę Polaków na Euro 2024. "Piłka nożna jest nieobliczalna". Wskazała PRZYCZYNĘ niepowodzenia

ewa 5 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

im mniej dobrej gry Lewandowskiego w kadrze narodowej ( zreszta on bardzo dobrze to grał tylko dla Niemców ) tym wiecej pań Lewandowskich narzucajacych się w mediach. to wyjątkowo niefortunna zamiana. takiej tandety to my mamy nadmiar (goglboks, sanatoria, wyspy, jakieś boskie, dagmary itd ) więc może teraz po blamażu Lewandowskiego panie Lewandowskie znikną NA ZAWSZA z mediów.