Iwona Węgrowska ekscytuje się wakacjami w Dubaju. Internautka: "Kiczowato i wulgarnie" (ZDJĘCIA)

Od wydania piosenki Pokonaj siebie nagranej we współpracy z zespołem Feel, Iwonie Węgrowskiej wciąż nie udało się nagrać hitu, który zapewniłby jej miejsce na listach przebojów. Mimo to piosenkarka dalej robi wszystko, co w jej mocy, by wciąż móc dryfować na obrzeżach show biznesu. Niestety pandemia koronawirusa jej tego nie ułatwia...