Iwona Węgrowska PORONIŁA! "Niestety, serce mojego dziecka PRZESTAŁO BIĆ"

Iwona Węgrowska: "Marzę o synu!"

Niestety, serce mojego dziecka przestało bić. To dla mnie trudny moment i bardzo ciężko mi o tym pisać i mówić. Nie mogę się pozbierać od paru dni i nie mogłam już znieść pytań jak dzidziuś. To pierwsze takie poronienie, tak trudne i tak bolesne. To wszystko, co mogę teraz powiedzieć - czytamy na instagramowym profilu celebrytki.