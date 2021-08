Iwona z "Sanatorium miłości" zachwala czas po menopauzie: "Wzrasta apetyt na życie seksualne"

Zosia 17 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

Niech nie mówią ciągle o tym seksie. Nie mają nic innego do zaoferowania jakieś wspólne zwiedzanie,czytanie fajnych książek, uprawianie jogi lub innych ćwiczeń? Słabe no ale on górnik a ona bez szkół wyższych to co można oczekiwać od takich ludzi.