Iza z "Królowych Życia" pokazała się "BEZ MAKIJAŻU". Rozbawieni fani: "A ZROBIONE RZĘSY I BRWI TO CO?!" (FOTO)

W ostatni poniedziałek bohaterce Królowych Życia Izie ponownie udało się zwrócić na siebie uwagę mediów, a to za sprawą sprawdzonego, instagramowego chwytu, polegającego na zaprezentowaniu się na platformie w wersji "au naturel", czyli bez makijażu . Przerwę od towarzyszącej jej dzień w dzień tapety projektantka postanowiła zarządzić przy okazji urlopu we włoskim Rimini .

No tak, wszystko zrobione, to po co by się miało malować? Wyczyn jakich mało!