Izabela Janachowska pomstuje na polityków: "NIGDY IM NIE ZAPOMNIMY, że tak beztrosko rozprawili się z naszymi marzeniami"

Rozumiem że dla wielu Polaków wesele to najważniejszy moment życia, dla mnie osobiście nie, ja wręcz nie lubię tej uroczystości, ale nie o tym chciałam. Pani Iza robi biznes na ślubach i fajnie, jest w tym dobra, ale wkurza mnie że wszystko ma stanąć na głowie bo ktoś tam chce mieć swoje wymarzone wesele. Jesienią tego roku popełniono ogromny błąd, że pozwolono na wesela, zachorowania uderzyły ze zdwojoną siła i niestety, sama byłam na weselach po których były pogrzeby. Nie to nie byli schorowani ludzie, nawet 60 lat nie mieli. Jeden to ojciec panny młodej, to jak ona nie może sobie wybaczyć że zrobiła to wesele to się w głowie nie mieści, taa najpiękniejszy dzień stał się najgorszym.