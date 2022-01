Izabela Janachowska instruuje, jak zrobić przedślubny RACHUNEK SUMIENIA: "Zapytajcie siebie, czy nie opowiadaliście NIESTOSOWNYCH KAWAŁÓW"?

Gość 17 min. temu zgłoś do moderacji 4 8 Odpowiedz

No i co? Myślicie, że jesteście inteligentni? Nawet gdyby istniała reinkarnacja, inteligencja nie zabłyśnie na tym portalu. Nie jesteście nawet zabawni. Z tą kartką to suchar miesiąca był, moje wątpliwej jakości gratulacje. To są rady Janachowskiej. Osoby świeckiej. W ogóle nie obytej z tematem. Nie róbcie z nas katolików *diot* w. Ten kraj jest krajem katolickim i nie pasuje wam to. Każdy ma się spowiadać z tego co sam według swojego sumienia uważa za grzech (poza jakimiś oczywistymi hardcorowymi grzechami typu grabież majątku). Tu nie ma instrukcji obsługi bo każdy jest inny. A spowiedź ma być szczera. Nie trzeba sobie do niej przypominać co się pomyślało w 1925.