Izabela Janachowska o literackiej WPADCE Karoliny Pisarek: "Dałam jej wywiad do autoryzacji, MOGLIŚMY TO WYCIĄĆ"

Karolina Pisarek gościła niedawno w autorskim programie Izabeli Janachowskiej wypytującej celebrytów o ich wspomnienia związane ze ślubem. Kilka miesięcy temu modelka relacjonowała z niesamowitą dokładnością swoje bajkowe zaślubiny z Rogerem Sallą i ich huczne wesele . Aby nikt nie śmiał zapomnieć o wydarzeniu, para przypomniała je w rozmowie z Izą. Rozmowa była dla Pisarek świetną okazją do zaprezentowania szerokich horyzontów literackich. Niestety gwiazda zaliczyła kolejną wpadkę.

Podczas rozmowy z naczelną wedding planerką w Polsce poruszono m.in. temat słynnej "afery kopertowej" . Zmieszana Pisarek wyznała, że denerwuje ją przeinaczanie faktów. Celebrytka skarżyła się również na to, że pieniądze są w naszym kraju tematem tabu. Aby rozwinąć swoją myśl i zaprezentować erudycję, Karolina postanowiła zacytować pewną sentencję .

Jest generalnie tak, że jeżeli się nie powodzi, to ludzie się zbierają i pomagają, ale, jak napisał Julian Tuwim, przyjaciela nie poznaje się w biedzie, ale po tym, jak znosi twój sukces - powiedziała natchniona Pisarek.

Prawdziwi przyjaciele to ci, którzy są przy tobie, gdy dobrze ci się wiedzie. Dopingują cię, cieszą się z twoich zwycięstw. Fałszywi przyjaciele to ci, którzy pojawiają się tylko w trudnych chwilach, ze smutną miną, niby solidarni, podczas gdy tak naprawdę twoje cierpienie jest pociechą w ich nędznym życiu - to właśnie ten cytat autorstwa Coelho prawdopodobnie zainspirował Karolinę.