Izabela Janachowska pochwaliła się pierwszymi świątecznymi dekoracjami. Na bogato?

Włączyłam w weekend Dzień dobry. Na kanapie siedziała Pani Janachowska. Z przejęciem godnym pięciolatki opowiadała o dekoracjach świątecznych. Autentycznie niedobrze zrobiło mi się od tego komsumpcjonizmu i zażenowana wyłączyłam. Zdaje się, że kobieta w jej wieku to już jakiś system wartości powinna mieć ukształtowany i sama powinna poczuć jakie to słabe. Te gadanie o bzdetach. Mam takie poczucie, że to dzieciaki zamknięte w ciałach dorosłych. Wiem, że kasa płynie, ale co z kręgosłupem moralnym? To wszystko g... warte. Zaśmiecanie głowy i planety. Obejrzyjcie KUP Teraz na Netflix. Korporacje robią z nas ameby umysłowe.