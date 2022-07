Izabela Janachowska zapisała syna do luksusowego (i drogiego) przedszkola: "Chciałabym otworzyć przed nim drzwi"

Mati 6 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Zazdroszczę jej … ja właśnie złożyłam wniosek do sądu bo ojciec blokuje synowi prywatne liceum ( do wybranych państwowych sie nie dostał) bo to fanaberia . Opłata miesięczna za szkole to 750 zł , ojciec zarabia 15 tys miesięcznie minimum…