Izabela Macudzińska chwali się fotkami z 16-letnią córką. Internauci komplementują: "JAK SIOSTRY"

Programy TTV sprawiły, że Izabela Macudzińska może dziś pochwalić się popularnością, jakiej bez wątpienia zazdrości jej niejedna koleżanka ze stacji. Znana z "Królowych życia" celebrytka stale utrzymuje bliski kontakt ze swoimi fanami poprzez social mediach. Tam również odnosi sukcesy, bowiem jej profil zgromadził ponad pół miliona obserwatorów . To właśnie na Instagramie pojawiają się informacje o jej osobistym życiu, w tym o nastoletniej córce Elizie, która również wyrasta na pełnoprawną celebrytkę.

Jednym z kluczowych momentów w życiu rodziny Macudzińskiej była decyzja ukochanej córki o opuszczeniu rodzinnego domu w wieku 16 lat. Wówczas Eliza dołączyła do grupy nastoletnich influencerów Teenz. Celebrytka początkowo miała mieszane uczucia co do decyzji córki, jednak zdecydowała się wspierać jej wybór. Nie zabrakło jednak wylewania łez na oczach fanów.