Izabela Macudzińska świętuje 5. rocznicę ślubu w Dubaju i chwali się całuśnym nagraniem z basenu (FOTO)

Hahaha 1 godz. temu zgłoś do moderacji 127 3 Odpowiedz

"40-latka śmiało może kandydować o przyznanie jej tytułu topowej globtroterki rodzimego show-biznesu." Pudel, Ty wiesz kto to jest globtroter? To jest obieżyświat, podróżnik... a ona po prostu pozuje w basenach w turystycznych kurortach z Moetem w dłoni. Rownie dobrze moglaby to robic w Warszawie. I tak nie poznaje świata i obcych kultur,nie zwiedza, niczego sie nie uczy.