Izu Ugonoh spełnia się jako prowadzący "Królowej Przetrwania". Niewielu wie, że jego żona też działała w show-biznesie. Kim jest?

Mówcie co chcecie, obrażajcie, ale to człowiek, który urodził się w Polsce i ma bardzo fajny, otwarty i sympatyczny charakter. On jest wiecznie uśmiechnięty, "podskakuje" z radością, nawet w kolejce w sklepie, grzeczny, elegancki. Nieraz widuję go i widzę, jak typowy Polak patrzy na niego spode "łba" , twarz skrzywiona, zgorzkniała i zerka, a Izu stoi uśmiechnięty, miły. Z żoną czesto robi zakupy i to on taszczy siaty i zawsze rozmawiają, śmieją się. A wielu mężów, którzy tu go ochoczo skrytykują za kolor skóry to na zakupach z żoną albo skrzywiony, albo w telefonie a żona za nim z siatami nie może nadążyć. Spójrzcie na siebie zgorzkniali ludzie, on jest id was 100 razy fajniejszy (oczywiście mówię tu do tych, co go obrażają i dyskryminują).