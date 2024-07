Jacek Kurski reaguje na zawieszenie Przemysława Babiarza. "Trwa zaplanowana zapaść i dewastacja Telewizji Polskiej"

Jacek Kurski zabrał głos ws. Przemysława Babiarza

Były prowadzący "Va Banque" jeszcze do niedawna cieszył się możliwością przebierania w propozycjach. Nie jest też tajemnicą, że Jacek Kurski , związany z Telewizją Polską do 2022 r., zdecydowanie cenił sobie Babiarza. Jeden z najbardziej kontrowersyjnych prezesów Telewizji Polskiej bez ogródek skomentował więc decyzję swoich następców. Odniósł się nie tylko do zawieszenia Przemysława Babiarza w pełnieniu obowiązków służbowych, ale również do decyzji o zdjęciu z anteny emitowanej od dziesięcioleci "Panoramy".

Od dłuższego czasu trwa zaplanowana zapaść i dewastacja Telewizji Polskiej. Wczoraj ogłoszono likwidację "Panoramy", ukazującego się od prawie 40 lat flagowego serwisu informacyjnego TVP2. Dzisiaj zawieszono, i to u progu największej sportowej imprezy czterolecia Igrzysk Olimpijskich, jednego z najwybitniejszych sprawozdawców w historii TVP, ukochanego przez Widzów Przemysława Babiarza. Stało się to w odwecie na dziennikarzu, który relacjonując szpetny, ideologiczny spektakl promocji dewiacji, doprawionych parodią przez transwestytów arcydzieła wszech czasów Leonardo da Vinci "Ostatnia wieczerza" i lewackim manifestem "Imagine", pozwolił sobie na uczciwy i zdroworozsądkowy komentarz: "świat bez nieba, narodów, religii to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety". Ta decyzja to cenzura i zamordyzm w czystej postaci - ostro ocenił Jacek Kurski.