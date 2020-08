Jacek Kurski TŁUMACZY SIĘ z FAWORYZOWANIA Andrzeja Dudy przez TVP: "Pozostali kandydaci mieli podobne warunki"

Niezależnie od tego, na kogo oddaliśmy swoje głosy, wszyscy możemy zapewne zgodzić się co do jednego - jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że kampania prezydencka dobiegła nareszcie końca. Do przesycenia widzów kampanijnymi materiałami w dużej mierze przyczyniły się z całą pewnością Wiadomości TVP, których materiały poświęcone obecnie urzędującemu prezydentowi i jego małżonce przejdą najpewniej do historii polskich mediów. Niestety nie ze względu na swoją rzetelność i merytoryczne przygotowanie ich twórców, a ułańską fantazję i powołanego do życia nikomu nieznanemu "amerykańskiego projektanta", który zachwycał się kreacjami pierwszej damy.