Jagna Marczułajtis jest za prawem do aborcji: "JA MIAŁAM WYBÓR"

Mam dziecko z porażeniem mózgowym- to jest wegetacja. Musiałam zrezygnować z pracy, z życia. zapożyczyć się , upodlić i poniżyć aby zbierać jałmużnę na leczenie na rechabilitację bo na nfz NIE MA ! ( tzn jest ale kompletnie niewystarczająca!) Ojciec się zawiną bo go to przerosło. Sama bym uciekła jak najdalej ... Nienawidzę siebie, swojego życia, nie umiem kochać, mam żal do boga. I żadnej innej kobiecie nie życzę takiego koszmaru! Gdybym miała wybór to nie wybrała bym śmierci za życia dla siebie i dziecka- a to właśnie dostałam. Walczcie !