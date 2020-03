Jakie bogactwo OMINIE Meghan Markle i "po prostu Harry'ego"?

Najgorętszym obecnie tematem dotyczącym brytyjskiej rodziny królewskiej jest "Megxit" . Meghan i Harry zdecydowali się wyprowadzić od babci księcia i zacząć zwyczajne życie z dala od monarchini. Co chwilę pojawiają się też doniesienia o rzekomym konflikcie na linii Meghan a reszta królewskiej rodziny .

Na szczęście jednak Harry wciąż cieszy się sympatią babci , która zapowiedziała mu podobno, że w każdej chwili może wrócić do mieszkania z rodziną . Taka informacja mogła go ucieszyć w obliczu tego, że Kanada odmówiła zapewnienia ochrony jego rodzinie .

Oznacza to, że niesforny wnuczek nie spalił za sobą mostu do rodzinnego bogactwa skrywanego w skarbcach Tower of London. Królowa Elżbieta II ani żaden z jej poprzedników nie zdradzili nigdy pełnej listy zbiorów rodziny królewskiej.