Jakob Kosel wspomina zaręczyny w PIZZERII. "Pierścionek był wyselekcjonowany"

Para postanowiła podsycać zainteresowanie swoim związkiem i w dniu urodzin Ciocia pochwaliła się na Instagramie pierścionkiem z brylantem. O zaręczynach w pizzerii na Mazurach Kosel opowiedział reporterowi Pudelka. Influencer zaczął snuć również plany, co do wesela, które ze względu na remont nowego gniazdka będzie musiała jeszcze poczekać.

Pierścionek był wyselekcjonowany. Ona go wcześniej widziała i wpadła na to, że jest jej. Znalazła go w witrynce sklepowej. Szlif szmaragdowy. Pizzeria na Mazurach. Pizza Margarita najbezpieczniejsza. Kosel musiał klęknąć przed taką współlokatorką musiał, która robi takie pyszne śniadania. Nasze gniazdko dało po kieszeni, ze ślubem musimy poczekać. Poszlibyśmy w stronę kameralnego wesela. Coś byśmy na pewno pokazali.