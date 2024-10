Jakub i Paulina Rzeźniczakowie brylują na 15-leciu fundacji. Zadali szyku?

W lutym tego roku życie Pauliny i Jakuba Rzeźniczaków całkowicie się zmieniło. Para powitała na świecie córkę Antoninę, która natychmiast stała się ich oczkiem w głowie. Rodzicielstwo oczywiście wiąże się z masą obowiązków, a co za tym idzie, obecnie małżonkowie mają znacznie mniej czasu, aby spędzić go tylko we dwoje.