Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka PRZYWRACAJĄ na Instagram zdjęcie z nagimi torsami: "Dobrze się bawimy" (FOTO)

Paulina Rzeźniczak de domo Nowicka aktywnie handluje prywatnością w sieci. Wydawać by się jednak mogło, że aspirująca celebrytka ograniczy się tylko do standardowych treści typu wybielanie zębów na barter i rozdawanie kodów rabatowych. Tymczasem Nowicka ewidentnie ma na swoją "karierę" poważniejsze plany, a trudno o skuteczniejszy sposób na zdobycie rozgłosu, niż poświecenie w necie golizną. Zapytajcie Kim Kardashian.

Paulina Nowicka i Jakub Rzeźniczak wracają z golizną na Instagram

W środowy poranek informowaliśmy was już o relacji z umizgów na kanapie w wykonaniu rozebranych do pasa Rzeźniczaków. Instagram prędko zareagował i pozbył się nasyconych erotyzmem postów. To jednak najwyraźniej nie wystarczyło, aby powstrzymać zakochanych przed ponownym wrzuceniem do sieci tych samych zdjęć. Tym razem załączono do nich notkę mającą pewnie posłużyć za usprawiedliwienie tych wszystkich harców.