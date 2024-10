Jakub Rzeźniczak wspomina Oliwierka i publikuje jego zdjęcie w Dniu Dziecka Utraconego

Magdalena Stępień i Jakub Rzeźniczak poznali się w 2020 roku i z miejsca się w sobie zakochali. Chętnie relacjonowali w mediach społecznościowych swoje życie, nie omieszkali także poinformować fanów, że spodziewają się dziecka. Zanim jednak chłopiec przyszedł na świat, jego rodzice się rozstali. Jak przyznała Stępień w wywiadzie dla "Fashion Magazine", piłkarz nie umiał odnaleźć się w nowej rzeczywistości i dlatego odszedł.

Coraz częściej nie dogadywaliśmy się i chyba to spowodowało, że Kuba odszedł. Wydaje mi się też, że nie każdy facet jest w stanie udźwignąć ciążę partnerki. Tylko czy hormonalne wahania nastroju ciężarnej kobiety to powód, żeby się rozstać? Myślę, że jeśli się kogoś kocha, to nie - mówiła.

Na domiar złego okazało się, że Oliwier cierpi na rzadki nowotwór wątroby. Chłopiec był leczony w Izraelu, co nie do końca podobało się Rzeźniczakowi. Mimo starań lekarzy i prowadzonej terapii zmarł w lipcu 2022 roku. Jego śmierć wstrząsnęła nie tylko rodziną, ale też internautami, którzy do końca wierzyli, że pokona chorobę.

Jakub Rzeźniczak uczcił Dzień Dziecka Utraconego, publikując zdjęcie Oliwierka

15 października przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka Utraconego, który Rzeźniczak zdecydował się uczcić, zamieszczając na InstaStories zdjęcia swojego synka z opisem pochodzącym z profilu "Misie Szumisie". Dodał także emotikony oznaczające płacz.

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Dziecka Utraconego. To dzień pamięci o wszystkich nienarodzonych i zmarłych dzieciach. Dzień, który dotyczy tak wielu z nas… Dla niektórych będzie to następna rocznica, piąta, dziewiąta, a dla innych świeża (zbyt świeża) rana. Wszystkich Was mocno dziś przytulamy - czytamy.

