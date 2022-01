Prawnik siostry Britney Spears OSKARŻA JĄ w mediach: "Przez ciebie otrzymuje GROŹBY ŚMIERCI"

... 38 min. temu zgłoś do moderacji 12 5 Odpowiedz

Niektórym sympatia do Britney przysłania obiektywizm. Ja też bardzo ją lubię i cieszę się, że wyszła spod kurateli ojca. Ale ona już normalna nie jest, niestety. Zobaczcie jej filmiki i zdjęcia na insta. Ok, tańczy świetnie. Ale dużo też jest dziwnej golizny. Nie żeby mi to przeszkadzało, ale to dziwne, przynajmniej dla mnie. Poza tym na twarzy widać smutek, przybicie, depresję. Ewentualnie czasem takie spojrzenie jakby miała ochotę kogoś zabić. Na niektórych zdjęciach wygląda jakby była pod wpływem. Nie widać w niej radości, raczej zagubienie i rozchwianie emocjonalne. No nic mam nadzieję, że wyjdzie na prostą. Tego jej życzę.