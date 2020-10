Jarosław Kaczyński na kwarantannie!

PODOBNY 1 godz. temu zgłoś do moderacji 408 53 Odpowiedz

Winston Churchill UWIELBIAŁ koty! Kobiety traktował jak typowy mizoginista. Był zimnym, cynicznym politycznie REALISTĄ (jak JK), NIGDY nie poddawał się (jak JK). Wielokrotnie, politycznie, upadał, znikał (jak JK). Był wręcz znienawidzony przez swoich licznych przeciwników (jak JK). Miał słabości: dziennie (!) wypijał nawet 2-3 butelki ulubionej Johnnie Walker Red Label, plus wypalał wiele kubańskich cygar. Był niechlujem (choć osobiście czystym), nie dbał o odpowiednie ubrania, krawaty, buty. Nie robił codziennych zakupów, nie lubił tego. Słynął z brutalnych, ostrych, ale celnych wypowiedzi (np. do Lady Ashton: „Gdyby pani była moją żoną, to bym wrzucił truciznę do pani kawy”, do szefowej swoich sekretarek, która zarzuciła mu, że jest na okrągło pijany: „ja jutro rano wytrzeźwieję, a pani będzie nadal brzydka”). Nie cenił technicznych wynalazków, choć je przyswajał (jak JK). Wygrał dla Wielkiej Brytanii IIWŚW. Umarł w wieku 91 lat. W 2016 roku został uznany przez Brytyjczyków za Postać Tysiąclecia Wysp Brytyjskich. To niedobra wiadomość dla wrogów Jarosława Kaczyńskiego, który nie pije whisky, nie pali cygar, ale kocha koty i tak dalej…