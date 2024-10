Jennifer Lawrence jest W DRUGIEJ CIĄŻY!

WITAM Mam toksyczna relacje z toksyczna rodzine.Zaczynam się w tym zle czuć i nie chce mieć z nimi kontaktu.Moj ojciec mnie nie kocha nie interesuje się mną stawia mi nierealne wymagania którym nie jestem w stanie sprostać.Przezzkadza mu że jestem Katokikirm bo cała rodzina nie praktykuje i oni oczekiwali że ja też nie będę praktykowac a ja nie zamierzam zrezygnować z katolickiej wiary tylko dlatego że ktoś mnie nie akceptuje.Moj facet jest katolikiem i mój ojciec go nie akceptuje bo facet chodzi do Kościoła i mojemu ojcu to przeszkadza.Moj ojciec chce ze mnie zrobić karierowiczke i bogaczke bo on jest x miasta i uważa że pracach pieniądze w życiu są najważniejsze Ja mam inne poglądy na ta sprawę .Mam wiejskie korzenie i najważniejsza jest dla mnie wiara i miłość s nie kariera czy bogactwo.On nie akceptuje mojej inności nie umie kochać mnie taks jaka jestem ciągle tylko czegoś wymaga ode mnie i ciągle coś mu we mnie nie pasuje.To jest chore wszystko.To jest moje wiara moje sprawa .Nawet nie zapyta co u mnie słuchać jak się czuje jak się w związku układa nie przyjdę na kawę tylko żeby mu kasę na rachunki dać i tylko robota.On się córka nie interesuje nie kocha mnie To takie przykre wsTstko mieć ojca takiego który ma gdzieś własne dziecko.On nie akceptuje mojego faceta nie rozmawiać z nim robi przykrość mojemu facetowi tak nie można.Moj ojciec akceptuje tylko pracoholikow z miasta bo mój facet mu nie pasuje bo jest że wsi i do Kościoła chodzi a córka lubi obiady gotować siedzieć w domu i ciągle jakieś pretensje do nas ma.Mam dość ten chorej toksycznej relacji.Tylko praca i robota a co dzieci rodzins nie ważna???co z tego że ktoś do Kościoła chodzi ??brat nawet nie przyjdzie .Ja nie mam brata bo on ma mnie gdzieś nawet nie przyjdzie .Raz w roku przyjdzie i łaskę zrobi że odwiedzi siostre.Chora patologia.Mamusis nie lepsza tylko gadki przynies kasę na rachu mi nawet nie zapyta jak się córka czuję .Przynieś kasę żenada.Taks mam rodzinę.Nikt na kawę nie zaprosi nie przyjdzie tylko gadka o kasie i robocie i pretensje bo katolik w domu.Mam dość tej patologii.Ja nie chce mieć z nimi kontaktu bo mnie to wszystko męczy ta patologia