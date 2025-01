Jennifer Lopez i Ben Affleck ROZWIEDLI SIĘ po 2 latach małżeństwa!

Doniesienia o tym, że w małżeństwie Jennifer Lopez i Bena Afflecka nie dzieje się najlepiej, zaczęły pojawiać się już dobrych kilka miesięcy temu. Choć żadne z zainteresowanych jak dotąd nie zabrało oficjalnie głosu w sprawie, nie ma wątpliwości, że ich związek to od dłuższego czasu przeszłość.

Jennifer Lopez i Ben Affleck sfinalizowali rozwód. Co z majątkiem?

Z najnowszych ustaleń serwisu People wynika, że "Bennifer" są już oficjalnie rozwiedzeni. Wyrok zapadł pięć miesięcy po tym, jak w sierpniu aktorka złożyła wniosek o zakończenie małżeństwa. J.Lo zrobiła to dokładnie dwa lata po ich ceremonii ślubnej w Georgii. Powołała się na różnice nie do pogodzenia. Wniosek gwiazdy wpłynął do Sądu Najwyższego hrabstwa Los Angeles. Wniosła m.in. o brak alimentów dla żadnej ze stron, podział kosztów adwokackich i zaznaczyła, że dokładny podział majątku "zostanie ustalony". 55-latka poprosiła również o przywrócenie jej poprzedniego nazwiska.